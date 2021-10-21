Экспертиза возложила вину за гибель 12-летней россиянки в Турции на отель

Экспертиза указала на вину владельца отеля в деле 12-летней россиянки, которая погибла после купания в бассейне в Турции в 2019 году. Об этом РИА "Новости" сообщила адвокат потерпевшей стороны Оксана Гогунская.

"Турецкий суд представил сторонам экспертизу специалистов по технике безопасности, которые указали в выводах, что директор, он же владелец отеля, несёт основную вину в связи с непринятием мер по обеспечению безопасности гостей отеля", — отметила она.

При этом в отчёте экспертов также указывается, что мама девочки несёт косвенную вину за то, что позволила дочери купаться во взрослом бассейне и не следила за ней. Этот вывод Гогунская называет странным.