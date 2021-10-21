Экспертиза возложила вину за гибель 12-летней россиянки в Турции на отель
При этом в отчёте также указывается, что мама девочки несёт косвенную вину за то, что позволила дочери купаться во взрослом бассейне и не следила за ней.
Алиса. Фото © VK / Наталья А.
Экспертиза указала на вину владельца отеля в деле 12-летней россиянки, которая погибла после купания в бассейне в Турции в 2019 году. Об этом РИА "Новости" сообщила адвокат потерпевшей стороны Оксана Гогунская.
"Турецкий суд представил сторонам экспертизу специалистов по технике безопасности, которые указали в выводах, что директор, он же владелец отеля, несёт основную вину в связи с непринятием мер по обеспечению безопасности гостей отеля", — отметила она.
При этом в отчёте экспертов также указывается, что мама девочки несёт косвенную вину за то, что позволила дочери купаться во взрослом бассейне и не следила за ней. Этот вывод Гогунская называет странным.
"Позиция экспертов вызывает удивление, потому что никаких запрещающих знаков у бассейна не было, [девочке] было 12 лет. Она несколько лет с тренером занималась плаванием и участвовала в соревнованиях. Указанный отчёт адвокаты семьи будут обжаловать в части выводов в отношении Натальи (матери девочки. — Прим. Лайфа)", — добавила адвокат.
Напомним, в августе 2019 года 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку пришли отец и другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Врачи несколько дней боролись за жизнь школьницы, но спустя неделю она скончалась. Позже стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка.
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