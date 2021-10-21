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В Москве задержали девушку, которая прятала под маской следы от кокаина на носу

В ходе обысков наркотик был найден у неё в кроссовке. Сейчас с подозреваемой работают следователи.

21 октября, 14:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудники ДПС в Москве задержали девушку, у которой под медицинской маской были обнаружены следы кокаина. Проследовать в полицейский отдел пришлось и водителю, который подвозил нарушительницу, сообщает kp.ru.

Сотрудники ДПС остановили ничем не примечательную "хонду", водитель авто вёл себя спокойно. Во время беседы с мужчиной инспектор обратил внимание на девушку на заднем сиденье, которая заметно нервничала. Инспектор проверил её паспорт, а когда пассажирка приспустила маску, он увидел у девушки на носу отчётливые следы белого порошка. В результате обысков у москвички в кроссовке нашли пакетик с этим же веществом. Сейчас с водителем и пассажиркой работают следователи. Экспертиза показала, что порошок является наркотическим.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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