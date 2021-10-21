Украинский комментатор пожелал поражения "Спартаку" перед матчем с "Лестером"

Украинский комментатор сервиса Megogo Сергей Лукьяненко пожелал в прямом эфире поражения московскому "Спартаку" в матче третьего тура Лиги Европы против "Лестера", а Россию назвал агрессором. Об этом пишет Champion.ua.

Своё предматчевое вступление Лукьяненко начал с того, что поприветствовал зрителей в "столице страны-агрессора" и неожиданно переключился на достаточно неожиданные для футбольного матча рассуждения об "аннексии полуострова" и событиях в Донбассе.

"Как гражданин Украины, я сегодня искренне желаю "Спартаку" поражения в матче с "Лестером", потому что спорт не может прославлять Россию", — заметил Лукьяненко.

После столь неожиданных откровений крайне странно и комично звучала фраза Лукьяненко о том, что он "будет стараться работать непредвзято" во время встречи.