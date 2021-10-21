Украинский комментатор пожелал поражения "Спартаку" перед матчем с "Лестером"
После такого заявления совсем странно звучала его фраза о том, что он "будет стараться работать непредвзято".
Фото © ФК "Лестер"
Украинский комментатор сервиса Megogo Сергей Лукьяненко пожелал в прямом эфире поражения московскому "Спартаку" в матче третьего тура Лиги Европы против "Лестера", а Россию назвал агрессором. Об этом пишет Champion.ua.
Своё предматчевое вступление Лукьяненко начал с того, что поприветствовал зрителей в "столице страны-агрессора" и неожиданно переключился на достаточно неожиданные для футбольного матча рассуждения об "аннексии полуострова" и событиях в Донбассе.
"Как гражданин Украины, я сегодня искренне желаю "Спартаку" поражения в матче с "Лестером", потому что спорт не может прославлять Россию", — заметил Лукьяненко.
После столь неожиданных откровений крайне странно и комично звучала фраза Лукьяненко о том, что он "будет стараться работать непредвзято" во время встречи.
Добавим, что матч "Спартак" — "Лестер" завершился со счётом 3:4 в пользу британской команды. Героем игры стал нападающий Патсон Дака, который оформил покер.
Футбол. Интересное по теме
Кокорин пропустит ещё один матч "Фиорентины" из-за "проблем со здоровьем"
сегодня в 14:56
Болельщики "Аталанты" признали Миранчука худшим футболистом матча с МЮ в Лиге чемпионов
сегодня в 14:55
Сдал сам себя: Игрока французского клуба арестовали из-за связей с несовершеннолетними проститутками
сегодня в 14:18
Комментариев: 0