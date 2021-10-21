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Украинский комментатор пожелал поражения "Спартаку" перед матчем с "Лестером"

После такого заявления совсем странно звучала его фраза о том, что он "будет стараться работать непредвзято".

21 октября, 15:15
<p>Фото © ФК "Лестер"</p>

Фото © ФК "Лестер"

Украинский комментатор сервиса Megogo Сергей Лукьяненко пожелал в прямом эфире поражения московскому "Спартаку" в матче третьего тура Лиги Европы против "Лестера", а Россию назвал агрессором. Об этом пишет Champion.ua.

Своё предматчевое вступление Лукьяненко начал с того, что поприветствовал зрителей в "столице страны-агрессора" и неожиданно переключился на достаточно неожиданные для футбольного матча рассуждения об "аннексии полуострова" и событиях в Донбассе.

"Как гражданин Украины, я сегодня искренне желаю "Спартаку" поражения в матче с "Лестером", потому что спорт не может прославлять Россию", — заметил Лукьяненко.

После столь неожиданных откровений крайне странно и комично звучала фраза Лукьяненко о том, что он "будет стараться работать непредвзято" во время встречи.

Неизвестный напал на журналиста после матча "Спартак" — "Лестер"

Неизвестный напал на журналиста после матча "Спартак" — "Лестер"

Добавим, что матч "Спартак" — "Лестер" завершился со счётом 3:4 в пользу британской команды. Героем игры стал нападающий Патсон Дака, который оформил покер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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