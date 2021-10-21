Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором

Президент РФ Владимир Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Об этом он заявил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Важно отметить, что пандемия, которая должна была сплотить людей перед угрозой, стала не объединяющим, но разъединяющим фактором... Россия многократно призывала отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща", — подчеркнул президент.