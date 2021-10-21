Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором
Президент подчеркнул, что Россия многократно призывала отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща.
Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Об этом он заявил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
"Важно отметить, что пандемия, которая должна была сплотить людей перед угрозой, стала не объединяющим, но разъединяющим фактором... Россия многократно призывала отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща", — подчеркнул президент.
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Напомним, Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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