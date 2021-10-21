Эксперт: Памфилова приняла массу усилий для того, чтобы выборы прошли честно и прозрачно

Глава ЦИК Элла Памфилова приняла массу личных усилий для того, чтобы сентябрьские выборы в Госдуму прошли честно и прозрачно. Об этом в ходе круглого стола ЭИСИ заявила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" и зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Алёна Булгакова.

"Необходимо отметить важность взаимодействия общественности и непосредственных организаторов выборов — ЦИК РФ. Важную функцию выполняла Элла Памфилова, она подошла с очень личной, женской позиции и подходом к организации процесса выборов. Для неё всегда важную роль играет репутация, и на этом был сделан акцент. Она приняла массу усилий для того, чтобы выборы прошли честно и прозрачно", — указала эксперт.

По словам Булгаковой, эта избирательная кампания была комплексно охвачена системой наблюдения: впервые присутствовало такое количество камер, впервые функционировали центры общественного наблюдения, с которых велась постоянная трансляция со всех избирательных участков.

Высокий уровень доверия граждан прошедшим выборам подтвердили и результаты телефонного опроса, проведённого Координационным советом при Общественной палате по контролю за голосованием.

"У граждан спрашивали, сталкивались ли они лично или слышали о каких-либо нарушениях требований избирательного законодательства на прошедших 19 сентября выборах депутатов в Государственную думу. Результаты, которые мы получили: 50,9% опрошенных ответили, что не сталкивались и не слышали о нарушениях, 19,3% ответили, что, возможно, они и слышали о незначительных нарушениях, но уверены, что они никак не повлияли на итоги голосования. Таким образом, мы имеем более 70% граждан, которые считают, что выборы прошли без нарушений или почти без нарушений, то есть, по сути, это констатация фактов, что если нарушения и были, то они никаким образом не могли повлиять на общие итоги волеизъявления граждан как раз благодаря тому эффективному инструменту, который мы смогли выстроить в общественном контроле в Российской Федерации", — добавила Булгакова.