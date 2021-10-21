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Эксперт: Памфилова приняла массу усилий для того, чтобы выборы прошли честно и прозрачно

По данным опроса, более 70% граждан считают, что выборы прошли без нарушений или почти без нарушений. Это значит, что ЦИК сработал профессионально, говорят политологи.

21 октября, 15:24
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Николай Галкин</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Николай Галкин

Глава ЦИК Элла Памфилова приняла массу личных усилий для того, чтобы сентябрьские выборы в Госдуму прошли честно и прозрачно. Об этом в ходе круглого стола ЭИСИ заявила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" и зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Алёна Булгакова.

"Необходимо отметить важность взаимодействия общественности и непосредственных организаторов выборов — ЦИК РФ. Важную функцию выполняла Элла Памфилова, она подошла с очень личной, женской позиции и подходом к организации процесса выборов. Для неё всегда важную роль играет репутация, и на этом был сделан акцент. Она приняла массу усилий для того, чтобы выборы прошли честно и прозрачно", — указала эксперт.

По словам Булгаковой, эта избирательная кампания была комплексно охвачена системой наблюдения: впервые присутствовало такое количество камер, впервые функционировали центры общественного наблюдения, с которых велась постоянная трансляция со всех избирательных участков.

Высокий уровень доверия граждан прошедшим выборам подтвердили и результаты телефонного опроса, проведённого Координационным советом при Общественной палате по контролю за голосованием.

"У граждан спрашивали, сталкивались ли они лично или слышали о каких-либо нарушениях требований избирательного законодательства на прошедших 19 сентября выборах депутатов в Государственную думу. Результаты, которые мы получили: 50,9% опрошенных ответили, что не сталкивались и не слышали о нарушениях, 19,3% ответили, что, возможно, они и слышали о незначительных нарушениях, но уверены, что они никак не повлияли на итоги голосования. Таким образом, мы имеем более 70% граждан, которые считают, что выборы прошли без нарушений или почти без нарушений, то есть, по сути, это констатация фактов, что если нарушения и были, то они никаким образом не могли повлиять на общие итоги волеизъявления граждан как раз благодаря тому эффективному инструменту, который мы смогли выстроить в общественном контроле в Российской Федерации", — добавила Булгакова.

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Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошло по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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