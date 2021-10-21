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Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

По его мнению, сейчас идёт пересмотр принципов, определяющих само существование человека на земле.

21 октября, 15:21
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66016" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65802" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, так как он не сумел приспособиться к непредсказуемости и обрести опору, найти баланс. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный и даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле", — объяснил глава государства.

По его мнению, у "победителей на Олимпе" уходит почва из-под ног, но человечеству в итоге придётся серьёзно переосмысливать свои принципы. Путин подчеркнул, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами.

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике. Ранее в ходе своего выступления на форуме президент заявил, что мы живём в эпоху грандиозных перемен.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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