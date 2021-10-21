Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире
По его мнению, сейчас идёт пересмотр принципов, определяющих само существование человека на земле.
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В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, так как он не сумел приспособиться к непредсказуемости и обрести опору, найти баланс. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный и даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле", — объяснил глава государства.
По его мнению, у "победителей на Олимпе" уходит почва из-под ног, но человечеству в итоге придётся серьёзно переосмысливать свои принципы. Путин подчеркнул, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами.
Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"
Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике. Ранее в ходе своего выступления на форуме президент заявил, что мы живём в эпоху грандиозных перемен.
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