Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, так как он не сумел приспособиться к непредсказуемости и обрести опору, найти баланс. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный и даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле", — объяснил глава государства.

По его мнению, у "победителей на Олимпе" уходит почва из-под ног, но человечеству в итоге придётся серьёзно переосмысливать свои принципы. Путин подчеркнул, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами.