Путин назвал один из главных императивов в современном мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность стала сегодня одним из главных императивов в мире. Глава государства подчеркнул, что пандемия коронавируса стала напоминанием о хрупкости сообщества.

"Повторю, безопасность — один из главных императивов, во всяком случае сегодня это стало очевидным", — сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По мнению российского лидера, пандемия коронавируса является очередным напоминанием о хрупкости и уязвимости мирового сообщества. На фоне данной проблемы самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека, стрессоустойчивость. Путин отметил необходимость переосмыслить, как устроена жизнь, как развиваются или должны развиваться города, каковы приоритеты хозяйственного развития целых государств, чтобы повысить шанс на выживание в условиях катаклизмов.