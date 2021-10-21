Путин заявил об ослаблении доминирования Запада в мировых делах
Он указал на перераспределение ролей в пользу растущих и развивающихся стран.
ТАСС / Сергей Бобылев
Доминирование Запада на международной арене уступает место более многообразной системе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай".
"Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение ролей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе", — заявил Путин.
Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике. Ранее в ходе своего выступления на форуме президент заявил, что мы живём в эпоху грандиозных перемен.
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