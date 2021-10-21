Путин заявил об ослаблении доминирования Запада в мировых делах

Доминирование Запада на международной арене уступает место более многообразной системе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

"Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение ролей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе", — заявил Путин.