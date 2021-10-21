Путин упрекнул иностранных партнёров за подход "своя рубашка ближе к телу"
На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, на деле всё происходит прямо противоположно, отметил президент в своём выступлении на "Валдае".
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Все государства заявляют о готовности вместе работать над решением общих проблем, но на деле стал нормой подход "своя рубашка ближе к телу". Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай". Пандемия коронавируса, по словам главы государства, только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно.
"Подход в духе "своя рубашка ближе к телу" окончательно стал нормой. Теперь этого даже и скрывать не пытается никто, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ, а эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага", — посетовал в своём выступлении российский лидер.
Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
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