Путин упрекнул иностранных партнёров за подход "своя рубашка ближе к телу"

Все государства заявляют о готовности вместе работать над решением общих проблем, но на деле стал нормой подход "своя рубашка ближе к телу". Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай". Пандемия коронавируса, по словам главы государства, только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно.