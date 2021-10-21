Путин назвал разговоры Запада о гуманистическом начале болтовнёй

Сохранение санкций западными странами против государств, которые крайне нуждаются в помощи международного сообщества, говорит о том, что их разговоры о гуманистическом начале являются болтовнёй, заявил президент России Владимир Путин.

"Говорим о необходимости совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Даже по гуманитарным соображениям... Я имею в виду сейчас не Россию, бог с этими санкциями в отношении России. Но и санкции сохраняются в тех государствах, которые крайне нуждаются в международной помощи. Нет, ничего такого не происходит, всё сохраняется по-прежнему", — сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.