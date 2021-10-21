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Путин назвал разговоры Запада о гуманистическом начале болтовнёй

По его мнению, в период борьбы с коронавирусом особенно важно сплотиться, а не вводить ограничения против других государств.

21 октября, 15:33
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66016" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Сохранение санкций западными странами против государств, которые крайне нуждаются в помощи международного сообщества, говорит о том, что их разговоры о гуманистическом начале являются болтовнёй, заявил президент России Владимир Путин.

"Говорим о необходимости совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Даже по гуманитарным соображениям... Я имею в виду сейчас не Россию, бог с этими санкциями в отношении России. Но и санкции сохраняются в тех государствах, которые крайне нуждаются в международной помощи. Нет, ничего такого не происходит, всё сохраняется по-прежнему", — сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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