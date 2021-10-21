Путин: Соперничество в геополитике теряет смысл, если победителям будет нечем дышать
В пленарной сессии XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» участвует российский лидер.
Любое геополитическое соперничество теряет смысл, если победителям из-за деградации окружающей среды будет нечем дышать или утолить жажду. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай".
"Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество — в таких условиях иногда кажется, что это теряет смысл, если его победителям будет нечем дышать или нечем утолить жажду", — сказал глава государства.
Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
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