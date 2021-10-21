Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", заявил, что природные катаклизмы в современном мире стали "чуть ли не нормой" и отрицать климатические деформации и деградацию окружающей среды уже невозможно.

"Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Природные катаклизмы — засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали", — сказал он.

Путин подчеркнул, что можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих климатических изменений, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и с этим надо что-то делать.