Путин рассказал о глубоких корнях раздражения общества из-за антиковидных мер
Он отметил, что ответ на них был порой гипертрофированным, резким, а местами даже агрессивным.
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Президент России Владимир Путин заявил, что резкая реакция общества на ограничительные меры в борьбе с коронавирусом показала, что причины социального раздражения намного глубже.
"Гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества, молодёжи на меры по борьбе с коронавирусом показала, что инфекция стала только поводом. Причины социального раздражения, недовольства намного глубже", — сказал он.
Напомним, что Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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