Путин рассказал о глубоких корнях раздражения общества из-за антиковидных мер

Президент России Владимир Путин заявил, что резкая реакция общества на ограничительные меры в борьбе с коронавирусом показала, что причины социального раздражения намного глубже.

"Гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества, молодёжи на меры по борьбе с коронавирусом показала, что инфекция стала только поводом. Причины социального раздражения, недовольства намного глубже", — сказал он.

Напомним, что Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.