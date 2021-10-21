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Путин рассказал о глубоких корнях раздражения общества из-за антиковидных мер

Он отметил, что ответ на них был порой гипертрофированным, резким, а местами даже агрессивным.

21 октября, 15:50
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что резкая реакция общества на ограничительные меры в борьбе с коронавирусом показала, что причины социального раздражения намного глубже.

"Гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества, молодёжи на меры по борьбе с коронавирусом показала, что инфекция стала только поводом. Причины социального раздражения, недовольства намного глубже", — сказал он.

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Напомним, что Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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