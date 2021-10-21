НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе

По его мнению, борьба за равноправие и против дискриминации превращается в европейских странах в агрессивный догматизм на грани абсурда.

21 октября, 15:53
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66016" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66017" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Дискуссии о правах мужчин и женщин, которые ведутся в ряде западных стран, превратились в "совершенную фантасмагорию", которую ошибочно преподносят под "знаменем прогресса", заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Смотрите, дойдёте там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Ещё один шаг, и вы там будете!" предостерёг российский лидер.

Также он отметил, что борьба за равноправие и против дискриминации в западных странах в настоящее время превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда. Особенно это проявляется, когда речь заходит о великих классиках, произведения которых изучают в школах.

"Когда великих авторов прошлого — того же Шекспира — перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются, как там считают, отсталыми. Классики считаются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса", — сказал Путин.

Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором

Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором

Ранее Путин заявил, что мы живём в эпоху грандиозных перемен. Глава государства также отметил, что эти перемены становятся всё глубже и фундаментальней.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1