Путин назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе

Дискуссии о правах мужчин и женщин, которые ведутся в ряде западных стран, превратились в "совершенную фантасмагорию", которую ошибочно преподносят под "знаменем прогресса", заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Смотрите, дойдёте там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Ещё один шаг, и вы там будете!" — предостерёг российский лидер.

Также он отметил, что борьба за равноправие и против дискриминации в западных странах в настоящее время превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда. Особенно это проявляется, когда речь заходит о великих классиках, произведения которых изучают в школах.

"Когда великих авторов прошлого — того же Шекспира — перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются, как там считают, отсталыми. Классики считаются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса", — сказал Путин.