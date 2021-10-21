Путин сравнил Россию с "плавильным котлом" и заявил о схожести с США

Россия является таким же "плавильным котлом" с точки зрения построения общей нации и государства, как и США. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". По словам российского лидера, в обеих странах идёт "плавление" людей разных наций, народов и вероисповеданий, и это, по оценке Путина, просто "замечательно".

"Ну что здесь плохого? Они все гордятся: и ирландцы, выходцы из Европы, из Восточной Европы, откуда угодно, те же латиноамериканцы, африканцы по своему первоначальному происхождению. Многие из них гордятся тем, что они граждане США. Ну и замечательно. Вот это такой "плавильный котёл". Россия ведь тоже "плавильный котёл", — сказал президент.