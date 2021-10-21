Путина возмутили попытки изменить язык ради людей, не определившихся с полом

Президента РФ Владимира Путина возмутили идеи о введении в язык новых словесных оборотов, которые рекомендуется употреблять для того, "чтобы люди, не уверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились".

"Ревнители новых подходов заходят так далеко, что готовы отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины всё же есть и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму", — сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

В качестве примера российский лидер привёл словосочетания: "родитель номер 1", "родитель номер 2", "родивший родитель" вместо "мама", "человеческое молоко" вместо "грудное молоко". Президент напомнил, что подобные попытки уже предпринимались в 20-х годах в СССР. По его словам, тогда "такого наворотили, что до сих пор икается подчас".

Путин назвал чудовищными попытки внушить детям с малолетства то, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Президент отметил, что фактически ребёнка заставляют принимать решение, способное сломать ему жизнь. По его мнению, это находится "на грани преступления против человечности и всё под именем и под знаменем прогресса".