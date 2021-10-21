Путин призвал отбросить неуместные амбиции и вместе бороться с пандемией
По его мнению, в данном вопросе не работают привычные схемы, они лишь ухудшают положение.
ТАСС / Сергей Бобылев
В ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин призвал другие страны отставить свои неуместные амбиции и начать работать сообща, чтобы эффективно бороться с пандемией коронавируса.
"Решение проблем начали искать в привычных схемах. Разных, но привычных. А они-то как раз не работают. Точнее, работают, но часто наоборот. Как ни странно, на ухудшение положения. Россия многократно призывала, и сейчас ещё раз повторю этот призыв: отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща", — сказал президент.
Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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