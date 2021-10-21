Путин сравнил число смертей от ковида с потерями в Первой мировой войне
Он отметил, что пандемия показала основополагающую роль государства в решении самых важных проблем.
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Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что число смертей в результате пандемии коронавируса превосходит военные потери среди основных участников Первой мировой войны. Глава государства напомнил, что ковид во всём мире унёс жизнь свыше 4,9 миллиона человек.
"Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны", — сказал российский лидер.
По словам президента, пандемия коронавирусной инфекции показала основополагающую роль государства в решении наиболее важных проблем.
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Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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