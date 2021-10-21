Путин сравнил число смертей от ковида с потерями в Первой мировой войне

Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что число смертей в результате пандемии коронавируса превосходит военные потери среди основных участников Первой мировой войны. Глава государства напомнил, что ковид во всём мире унёс жизнь свыше 4,9 миллиона человек.

"Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны", — сказал российский лидер.

По словам президента, пандемия коронавирусной инфекции показала основополагающую роль государства в решении наиболее важных проблем.