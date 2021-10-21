Путин поздравил главреда "Новой газеты" Муратова с Нобелевской премией мира
Дмитрий Муратов рассказал, что денежную премию он направит на благотворительность: в хосписы и фонды.
Путин поздравил главреда "Новой газеты" Муратова с Нобелевской премией мира. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира.
В свою очередь Муратов заявил, что это награда нашей стране, и сообщил главе государства, что деньги от премии пойдут на благотворительность: в хосписы и фонды.
"Премия мира была и у первого президента СССР Горбачёва, и у Обамы, так что у вас хорошая компания, я вас поздравляю. Мы знаем, вы сейчас про хоспис говорили, я бы вам за это [премию] дал, потому что вы занимаетесь благородной работой", — подчеркнул президент.
Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира разделили между собой главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.