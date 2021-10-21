Дмитрий Муратов рассказал, что денежную премию он направит на благотворительность: в хосписы и фонды.

Путин поздравил главреда "Новой газеты" Муратова с Нобелевской премией мира. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира.

В свою очередь Муратов заявил, что это награда нашей стране, и сообщил главе государства, что деньги от премии пойдут на благотворительность: в хосписы и фонды.

"Премия мира была и у первого президента СССР Горбачёва, и у Обамы, так что у вас хорошая компания, я вас поздравляю. Мы знаем, вы сейчас про хоспис говорили, я бы вам за это [премию] дал, потому что вы занимаетесь благородной работой", — подчеркнул президент.