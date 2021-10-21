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Россия должна строить социальное государство, считает Путин

Российский лидер принимает участие в пленарной сессии XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

21 октября, 16:03

Президент Владимир Путин заявил, что в России особенно важно строить социальное государство, в том числе из-за разницы в доходах граждан. Такую мысль он озвучил, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

"Мы должны строить социальное государство. Правда, и в Европе, особенно в Северной Европе, давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Но для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан. Хотя это не только наша проблема", — указал российский лидер.

Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором

Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором

Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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