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Регион
Опубликовано 21 октября 2021, 16:03

Россия должна строить социальное государство, считает Путин


Российский президент принимает участие в пленарном заседании XVIII ежегодной встречи дискуссионного клуба «Валдай».

Президент Владимир Путин заявил, что в России особенно важно строить социальное государство, в том числе из-за разницы в доходах граждан. Такую мысль он озвучил, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

"Мы должны строить социальное государство. Правда, и в Европе, особенно в Северной Европе, давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Но для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан. Хотя это не только наша проблема", — указал российский лидер.

Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором
Путин: Пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором

Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

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Алексей Берковиц
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