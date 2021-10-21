Россия должна строить социальное государство, считает Путин

Президент Владимир Путин заявил, что в России особенно важно строить социальное государство, в том числе из-за разницы в доходах граждан. Такую мысль он озвучил, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

"Мы должны строить социальное государство. Правда, и в Европе, особенно в Северной Европе, давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Но для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан. Хотя это не только наша проблема", — указал российский лидер.