Путин: Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

Президент России Владимир Путин назвал российский консерватизм консерватизмом оптимистов. Об этом глава государства упомянул на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Наш консерватизм — это консерватизм оптимистов, это самое главное: мы верим, [что] стабильное, успешное развитие возможно", — отметил он.

При этом позже в ходе дискуссии президент уточнил, что считает здоровым консерватизмом: это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу.

"Если мы так будем воспринимать консерватизм, то это будет хорошим подспорьем для развития", — подчеркнул Путин.