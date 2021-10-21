Путин: Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов
При этом позже в ходе дискуссии президент уточнил, что считает здоровым консерватизмом.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Президент России Владимир Путин назвал российский консерватизм консерватизмом оптимистов. Об этом глава государства упомянул на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
"Наш консерватизм — это консерватизм оптимистов, это самое главное: мы верим, [что] стабильное, успешное развитие возможно", — отметил он.
При этом позже в ходе дискуссии президент уточнил, что считает здоровым консерватизмом: это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу.
"Если мы так будем воспринимать консерватизм, то это будет хорошим подспорьем для развития", — подчеркнул Путин.
Напомним, Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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