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Путин: Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

При этом позже в ходе дискуссии президент уточнил, что считает здоровым консерватизмом.

21 октября, 16:02
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Президент России Владимир Путин назвал российский консерватизм консерватизмом оптимистов. Об этом глава государства упомянул на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Наш консерватизм — это консерватизм оптимистов, это самое главное: мы верим, [что] стабильное, успешное развитие возможно", — отметил он.

При этом позже в ходе дискуссии президент уточнил, что считает здоровым консерватизмом: это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу.

"Если мы так будем воспринимать консерватизм, то это будет хорошим подспорьем для развития", — подчеркнул Путин.

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Напомним, Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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