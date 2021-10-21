Читатели британского издания Daily Express назвали Евросоюз "горсткой прохвостов", говоря о ситуации с поставками газа. Они отметили, что Россия "унизила" ЕС в ситуации с энергетическим кризисом. При этом комментаторы припомнили Брюсселю старые обиды и поддержали действия Москвы.

"Пытаются свалить всю вину на Россию из чистой злобы, хотя представители Евросоюза уже сказали, что Россия ничего плохого не сделала", — написал в комментариях под статьёй пользователь Username Mk2.

"Евросоюз ведёт себя по отношению к России точно так же, как вёл себя по отношению к Соединённому Королевству, когда у нас были вакцины от CoViD-19, а у них не было. Горстка прохвостов — эти ребята из Брюсселя", — написал комментатор под ником Fzwmyh.

Некоторые пользователи даже решились дать советы политикам. Так, один из комментаторов восхитился тем, что Путин не позволяет Евросоюзу водить его за нос, и рекомендовал британскому премьеру Борису Джонсону брать с него пример. А пользователь с ником johnny english и вовсе посмеялся, отметив, что "Евросоюз считает, что имеет право шантажировать Соединённое Королевство, чтобы добиться своего, но рыдает как маленькая девочка, когда Россия проделывает то же самое с ним".

"Создаётся впечатление, что Россия загнала Евросоюз в угол. Отлично разыграно, господин Путин!" — восторгается Jimmy's say.