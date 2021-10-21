"Будут справки покупать": Путин объяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию
По словам президента, нужно не навязывать прививки от коронавируса, а убеждать людей, что укол гораздо лучше, чем болезнь.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Президент Владимир Путин заявил, что не поддерживает саму идею обязательной вакцинации от коронавируса, так как любую обязательность можно обойти. Речь об этом зашла в ходе его выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность. И вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать", — отметил российский лидер.
По словам Путина, нужно не навязывать вакцинацию от коронавируса, а убеждать людей, что прививка лучше, чем болезнь.
"Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают", — указал президент.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. А в целом по России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в стране умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии.
Из-за роста заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении новых ограничений. Подробнее о них читайте здесь.
Комментариев: 0