Президент Владимир Путин заявил, что не поддерживает саму идею обязательной вакцинации от коронавируса, так как любую обязательность можно обойти. Речь об этом зашла в ходе его выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность. И вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать", — отметил российский лидер.

По словам Путина, нужно не навязывать вакцинацию от коронавируса, а убеждать людей, что прививка лучше, чем болезнь.