Путин допустил увеличение поставок российского газа в Европу
По словам главы государства, это во многом зависит от немецкого регулятора.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного клуба "Валдай" заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно за счёт запуска второй трубы "Северного потока – 2".
"Первая труба "Северного потока – 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнётся поставка, 17,5 млрд куб. м. До конца текущего года, в середине – в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока – 2", — сказал глава государства.
Ранее Путин назвал газовый кризис в Европе следствием неработающего капитализма. Ранее стоимость голубого топлива в ЕС впервые в истории превысила 1900 долларов.
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