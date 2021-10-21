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Путин допустил увеличение поставок российского газа в Европу

По словам главы государства, это во многом зависит от немецкого регулятора.

21 октября, 18:05
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/2-875/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a></p>

Фото © Nord Stream 2

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного клуба "Валдай" заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно за счёт запуска второй трубы "Северного потока – 2".

"Первая труба "Северного потока – 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнётся поставка, 17,5 млрд куб. м. До конца текущего года, в середине – в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока – 2", — сказал глава государства.

Путин рассказал, когда Россия будет готова начать поставки по "Северному потоку – 2"

Путин рассказал, когда Россия будет готова начать поставки по "Северному потоку – 2"

Ранее Путин назвал газовый кризис в Европе следствием неработающего капитализма. Ранее стоимость голубого топлива в ЕС впервые в истории превысила 1900 долларов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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