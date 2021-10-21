Путин допустил увеличение поставок российского газа в Европу

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного клуба "Валдай" заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно за счёт запуска второй трубы "Северного потока – 2".

"Первая труба "Северного потока – 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнётся поставка, 17,5 млрд куб. м. До конца текущего года, в середине – в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока – 2", — сказал глава государства.