Путин высказался о судьбе мирного договора с Японией

Окончательное урегулирование российско-японских отношений и заключение мирного договора остаётся в интересах народов обеих стран. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". Он отметил, что российская сторона будет к этому стремиться, несмотря на смену политических фигур в Японии.

"Внутриполитически жизнь в Японии выстроена таким образом, что смена на политической сцене происходит достаточно быстро. Но интересы японского и российского народов остаются неизменными, а в их основе стремление к окончательному урегулированию отношений вплоть до заключения мирного договора. Мы будем к этому стремиться, несмотря на то что происходит вот такая смена фигур на политической сцене Японии", — резюмировал российский лидер.

Ранее новый японский премьер заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Фумио Кисида также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России.