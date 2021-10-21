Госдума одобрила в первом чтении проект о праве ЦБ ограничивать выдачу кредитов
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Уточняется, что данная мера необходима для поддержания финансовой стабильности в стране.
Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому Центробанк сможет ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациям за определённый период времени. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения", — говорится в документе.
Данная мера необходима для поддержания финансовой стабильности в стране. При этом уточняется, что выдачу ипотеки и кредитов под залог автомобиля Центробанк ограничить не может. При окончательном одобрении нормы вступят в силу с начала 2022 года.
Ранее банкир рассказал, когда можно взять кредит со сниженным процентом. Подобные скидки финансовые организации периодически вводят для привлечения новых клиентов.