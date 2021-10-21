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Госдума одобрила в первом чтении проект о праве ЦБ ограничивать выдачу кредитов

Уточняется, что данная мера необходима для поддержания финансовой стабильности в стране.

21 октября, 17:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому Центробанк сможет ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациям за определённый период времени. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения", — говорится в документе.

Данная мера необходима для поддержания финансовой стабильности в стране. При этом уточняется, что выдачу ипотеки и кредитов под залог автомобиля Центробанк ограничить не может. При окончательном одобрении нормы вступят в силу с начала 2022 года.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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