Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября 2021, 20:52

Госдума одобрила в первом чтении проект о праве ЦБ ограничивать выдачу кредитов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Уточняется, что данная мера необходима для поддержания финансовой стабильности в стране.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому Центробанк сможет ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациям за определённый период времени. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения", — говорится в документе.

Данная мера необходима для поддержания финансовой стабильности в стране. При этом уточняется, что выдачу ипотеки и кредитов под залог автомобиля Центробанк ограничить не может. При окончательном одобрении нормы вступят в силу с начала 2022 года.

Кабмин предложил возобновить программу льготных кредитов для бизнеса
Кабмин предложил возобновить программу льготных кредитов для бизнеса

Ранее банкир рассказал, когда можно взять кредит со сниженным процентом. Подобные скидки финансовые организации периодически вводят для привлечения новых клиентов.

BannerImage
Александра Васильева
  • Новости
  • Кредиты
  • Госдума
  • Центробанк
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar