В Челябинской области вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

В Челябинской области решили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных по истечении этого срока не планируется.

"Оперштабом приняты следующие решения: в Челябинской области устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам", — говорится в сообщении администрации региона в "Фейсбуке".

Также с 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы будет осуществляться по QR-коду. Данное требование распространяется и на возможность пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха. Исключение только для лиц, не достигших возраста 18 лет.