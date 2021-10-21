В Челябинской области вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Также вход в торгово-развлекательные комплексы в регионе будет осуществляться по QR-коду.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Челябинской области решили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных по истечении этого срока не планируется.
"Оперштабом приняты следующие решения: в Челябинской области устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам", — говорится в сообщении администрации региона в "Фейсбуке".
Также с 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы будет осуществляться по QR-коду. Данное требование распространяется и на возможность пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха. Исключение только для лиц, не достигших возраста 18 лет.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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