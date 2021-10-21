Путин на "Валдае" поблагодарил Европу за санкции

Президент России Владимир Путин поблагодарил Европу за введённые санкции, в том числе в области сельского хозяйства. Заявление прозвучало в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер признался, что, когда стране пришлось ввести политику импортозамещения, у него было "чувство тревоги", однако по итогу Путин оценивает эффект как очень хороший.

"Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И, надо сказать, эффект хороший", — отметил глава государства.