Путин на "Валдае" поблагодарил Европу за санкции
Российский лидер признался, что, когда стране пришлось ввести ответную политику импортозамещения, у него было "чувство тревоги", однако по итогу эффект можно оценить как "очень хороший".
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Президент России Владимир Путин поблагодарил Европу за введённые санкции, в том числе в области сельского хозяйства. Заявление прозвучало в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер признался, что, когда стране пришлось ввести политику импортозамещения, у него было "чувство тревоги", однако по итогу Путин оценивает эффект как очень хороший.
"Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И, надо сказать, эффект хороший", — отметил глава государства.
В ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа расширение санкций ЕС. По её мнению, действия Евросоюза являются поощрением Киева, который саботирует комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
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