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Путин спрогнозировал обострение кризиса продовольствия в мире

Он также обратил внимание на отсутствие должного уровня медицинского обеспечения в ряде стран.

21 октября, 17:47
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66011" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66443" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Кризис продовольствия, возникающий периодически в отдельных государствах и целых регионах, будет усугубляться и в перспективе может достичь крайних форм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"В ряде государств и даже целых регионах периодически возникает кризис продовольствия. Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм", — предупредил глава государства.

Также российский президент напомнил, что помимо кризиса продовольствия в мире существует дефицит воды и электроэнергии, не говоря уже о бедности или отсутствии должного уровня медицинского обеспечения в ряде стран.

Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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