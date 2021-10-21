Путин спрогнозировал обострение кризиса продовольствия в мире
Он также обратил внимание на отсутствие должного уровня медицинского обеспечения в ряде стран.
Фото © Kremlin.ru
Кризис продовольствия, возникающий периодически в отдельных государствах и целых регионах, будет усугубляться и в перспективе может достичь крайних форм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В ряде государств и даже целых регионах периодически возникает кризис продовольствия. Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм", — предупредил глава государства.
Также российский президент напомнил, что помимо кризиса продовольствия в мире существует дефицит воды и электроэнергии, не говоря уже о бедности или отсутствии должного уровня медицинского обеспечения в ряде стран.
Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
Комментариев: 0