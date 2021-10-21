Путин спрогнозировал обострение кризиса продовольствия в мире

Кризис продовольствия, возникающий периодически в отдельных государствах и целых регионах, будет усугубляться и в перспективе может достичь крайних форм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В ряде государств и даже целых регионах периодически возникает кризис продовольствия. Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм", — предупредил глава государства.