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Путин заявил, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ

Российский лидер отметил вместе с тем, что политик находилась у власти "прилично".

21 октября, 17:30
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/60867/photos/59797" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимала свой пост на протяжении 16 лет и собирается вскоре покинуть его, могла бы баллотироваться на эту должность вновь, считает президент России Владимир Путин.

"Она могла бы ещё баллотироваться. Она 16 лет была у власти. Это прилично. [Гельмут] Коль был 16 лет у власти, объединитель Германии", — сказал российский лидер в ходе своего выступления на заседании международного клуба "Валдай".

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Напомним, 26 сентября в Германии определяли политическое будущее без экс-главы ХДС Ангелы Меркель. Она занимала этот пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Победу на выборах одержали социал-демократы, набрав 25,7% голосов. Второе место занял блок ХДС/ХСС с 24,1%. Теперь партиям предстоит сформировать коалицию, от этого зависит, кто станет новым канцлером.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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