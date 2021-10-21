Путин заявил, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ
Российский лидер отметил вместе с тем, что политик находилась у власти "прилично".
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Канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимала свой пост на протяжении 16 лет и собирается вскоре покинуть его, могла бы баллотироваться на эту должность вновь, считает президент России Владимир Путин.
"Она могла бы ещё баллотироваться. Она 16 лет была у власти. Это прилично. [Гельмут] Коль был 16 лет у власти, объединитель Германии", — сказал российский лидер в ходе своего выступления на заседании международного клуба "Валдай".
Напомним, 26 сентября в Германии определяли политическое будущее без экс-главы ХДС Ангелы Меркель. Она занимала этот пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Победу на выборах одержали социал-демократы, набрав 25,7% голосов. Второе место занял блок ХДС/ХСС с 24,1%. Теперь партиям предстоит сформировать коалицию, от этого зависит, кто станет новым канцлером.
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