Путин заявил, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимала свой пост на протяжении 16 лет и собирается вскоре покинуть его, могла бы баллотироваться на эту должность вновь, считает президент России Владимир Путин.

"Она могла бы ещё баллотироваться. Она 16 лет была у власти. Это прилично. [Гельмут] Коль был 16 лет у власти, объединитель Германии", — сказал российский лидер в ходе своего выступления на заседании международного клуба "Валдай".