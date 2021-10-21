Путин считает, что закон о гражданстве РФ должен быть более либеральным

Российские власти обдумывают идею либерализации законодательства о гражданстве. Так ответил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на вопрос, нельзя ли облегчить процедуру получения гражданства для соотечественников.

"Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно. Кстати говоря, это и требование рынка труда. Мы думаем над этим", — заверил глава государства.