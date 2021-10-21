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Путин считает, что закон о гражданстве РФ должен быть более либеральным

Он пояснил, что данный вопрос включает множество социально-экономических составляющих.

21 октября, 17:22
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66016" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Российские власти обдумывают идею либерализации законодательства о гражданстве. Так ответил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на вопрос, нельзя ли облегчить процедуру получения гражданства для соотечественников.

"Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно. Кстати говоря, это и требование рынка труда. Мы думаем над этим", — заверил глава государства.

Путин пояснил, что данный вопрос включает множество аспектов, связанных с социально-экономическими составляющими этого процесса.

Путин признал невозможность реализовать красивые лозунги о решении мировых проблем

Путин признал невозможность реализовать красивые лозунги о решении мировых проблем

Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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