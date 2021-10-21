Путин считает, что закон о гражданстве РФ должен быть более либеральным
Он пояснил, что данный вопрос включает множество социально-экономических составляющих.
Фото © Kremlin.ru
Российские власти обдумывают идею либерализации законодательства о гражданстве. Так ответил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на вопрос, нельзя ли облегчить процедуру получения гражданства для соотечественников.
"Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно. Кстати говоря, это и требование рынка труда. Мы думаем над этим", — заверил глава государства.
Путин пояснил, что данный вопрос включает множество аспектов, связанных с социально-экономическими составляющими этого процесса.
Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
Комментариев: 0