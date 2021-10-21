Военное присутствие Североатлантического альянса на Украине создаёт угрозу для нашей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства напомнил, что Россия была обманута, когда Запад пообещал ей не проводить расширение НАТО на восток. По его словам, под маркой учебных центров иностранные военные могут разместить на территории Украины всё что угодно и "подсовывают под нос" Москве свои ракеты.

"Формальное членство Украины в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идёт. И это реально создаёт угрозу для Российской Федерации, и мы отдаём себе в этом отчёт", — заявил Путин.