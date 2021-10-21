"Подсовывают под нос свои ракеты": Путин заявил, что присутствие НАТО на Украине создаёт угрозу для России
Российский лидер убеждён, что приезд в Киев министра обороны США Ллойда Остина фактически открывает Украине двери в Североатлантический альянс.
Фото © Sean Gallup / Getty Images
Военное присутствие Североатлантического альянса на Украине создаёт угрозу для нашей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства напомнил, что Россия была обманута, когда Запад пообещал ей не проводить расширение НАТО на восток. По его словам, под маркой учебных центров иностранные военные могут разместить на территории Украины всё что угодно и "подсовывают под нос" Москве свои ракеты.
"Формальное членство Украины в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идёт. И это реально создаёт угрозу для Российской Федерации, и мы отдаём себе в этом отчёт", — заявил Путин.
В связи с этим, полагает президент, визит главы Пентагона в Киев нужно трактовать вполне однозначно. Фактически США таким образом открывают двери Украине в НАТО, считает Путин.
"Припёрлись к нашим границам": Путин прокомментировал учения Sea Breeze на Украине с участием стран НАТО
К слову, российский лидер и ранее признавался, что не считает "болтовнёй" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. Он напомнил, как Запад в своё время при расширении альянса на восток наплевал на интересы Москвы, несмотря на хорошие отношения. В частности, Путин выказывал обеспокоенность тем фактом, что подлётное время ракет альянса до Москвы составит около десяти минут, если Украина вступит в НАТО.
Комментариев: 0