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Путин напомнил, чьи войска взяли Берлин штурмом в 1945 году

Он указал на попытки Запада исказить роль СССР во Второй мировой войне для решения своих вопросов.

21 октября, 17:01

Путин напомнил о потерях СССР в результате Второй мировой. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного клуба "Валдай" напомнил, чьи войска штурмовали Берлин в 1945 году и какое количество потерь понесла в результате Второй мировой войны Красная армия.

"Кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли, на секундочку?" поинтересовался глава государства.

Путин напомнил, что "только под Сталинградом погиб 1 миллион 100 тысяч человек", а войска Советского Союза уничтожили большую часть потенциала вермахта. Президент добавил, что, перевирая факты, "Запад использует события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов".

Путин: Недопустимо ставить на одну доску нацистов и коммунистов

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Ранее Путин назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны. Он подчеркнул, что сегодня у человечества есть возможность создать "чрезвычайно благоприятный прецедент": установить стабильное мировое устройство без большой войны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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