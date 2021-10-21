Путин напомнил, чьи войска взяли Берлин штурмом в 1945 году
Он указал на попытки Запада исказить роль СССР во Второй мировой войне для решения своих вопросов.
Путин напомнил о потерях СССР в результате Второй мировой. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного клуба "Валдай" напомнил, чьи войска штурмовали Берлин в 1945 году и какое количество потерь понесла в результате Второй мировой войны Красная армия.
"Кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли, на секундочку?" — поинтересовался глава государства.
Путин напомнил, что "только под Сталинградом погиб 1 миллион 100 тысяч человек", а войска Советского Союза уничтожили большую часть потенциала вермахта. Президент добавил, что, перевирая факты, "Запад использует события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов".
Ранее Путин назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны. Он подчеркнул, что сегодня у человечества есть возможность создать "чрезвычайно благоприятный прецедент": установить стабильное мировое устройство без большой войны.
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