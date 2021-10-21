Путин напомнил, чьи войска взяли Берлин штурмом в 1945 году

Путин напомнил о потерях СССР в результате Второй мировой. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного клуба "Валдай" напомнил, чьи войска штурмовали Берлин в 1945 году и какое количество потерь понесла в результате Второй мировой войны Красная армия.

"Кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли, на секундочку?" — поинтересовался глава государства.

Путин напомнил, что "только под Сталинградом погиб 1 миллион 100 тысяч человек", а войска Советского Союза уничтожили большую часть потенциала вермахта. Президент добавил, что, перевирая факты, "Запад использует события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов".