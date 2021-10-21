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Путин: Россияне сформировали "коллективный иммунитет" к экстремизму

Глава государства признал, что в истории страны было много негативных фактов, но они обернулись для неё преимуществом.

21 октября, 16:46
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва”</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии клуба "Валдай" заявил о сформировавшемся в стране "коллективном иммунитете" к экстремизму. Глава государства подчеркнул, что перемены затрагивают все страны мира.

"Россия, как и все, ищет ответы на самые острые вызовы времени. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет, но рискну утверждать, что наша страна обладает преимуществом", — сказал он.

По мнению Путина, это преимущество заключается в историческом опыте России: в прошлом у страны было много негативных фактов. Однако именно они, по мнению главы государства, привели к тому, что в РФ "выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим обвалам".

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Ранее Путин заметил, что пандемия должна была сплотить людей, а на деле стала разъединяющим фактором. Президент подчеркнул, что Россия многократно призывала отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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