Путин: Россияне сформировали "коллективный иммунитет" к экстремизму

Президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии клуба "Валдай" заявил о сформировавшемся в стране "коллективном иммунитете" к экстремизму. Глава государства подчеркнул, что перемены затрагивают все страны мира.

"Россия, как и все, ищет ответы на самые острые вызовы времени. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет, но рискну утверждать, что наша страна обладает преимуществом", — сказал он.

По мнению Путина, это преимущество заключается в историческом опыте России: в прошлом у страны было много негативных фактов. Однако именно они, по мнению главы государства, привели к тому, что в РФ "выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим обвалам".