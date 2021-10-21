Президент Владимир Путин пообещал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, который в этом году получил Нобелевскую премию мира, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться, и согласился с тем, что злоупотреблений быть не должно. Речь об этом зашла на пленарной сессии клуба "Валдай".

"Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займёмся этим", — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что массовой записи в иностранные агенты в России нет, а опасность этого сильно преувеличена. Кроме того, по словам президента, закон об иноагентах не запрещает им вести внутриполитическую деятельность, но "деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены", указал Путин.

"И российское общество должно знать, что человек вот такую позицию формулирует, так относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы", — добавил президент.