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"Надо его совершенствовать": Путин пообещал проанализировать закон об иноагентах

Российский лидер согласился с Дмитрием Муратовым, что злоупотреблений быть не должно. Но "деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены", сказал президент.

21 октября, 16:45
<p>Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Президент Владимир Путин пообещал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, который в этом году получил Нобелевскую премию мира, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться, и согласился с тем, что злоупотреблений быть не должно. Речь об этом зашла на пленарной сессии клуба "Валдай".

"Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займёмся этим", — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что массовой записи в иностранные агенты в России нет, а опасность этого сильно преувеличена. Кроме того, по словам президента, закон об иноагентах не запрещает им вести внутриполитическую деятельность, но "деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены", указал Путин.

"И российское общество должно знать, что человек вот такую позицию формулирует, так относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы", — добавил президент.

Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" Муратова иноагентом

Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" Муратова иноагентом

Ранее Лайф писал, что в России ужесточили правила деятельности НКО-иноагентов. Теперь такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюсте о своей работе, доходах и расходах, а их филиалы отныне запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, НКО-иноагенты обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что такие мероприятия не проводились.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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