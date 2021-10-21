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Путин: Недопустимо ставить на одну доску нацистов и коммунистов

По словам российского лидера, можно как угодно относиться к Сталину, но необходимо помнить, что советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить Вторую мировую войну.

21 октября, 16:36

Фото © Kremlin.ru

Претензии людей к советским правителям очевидны, но нельзя ставить на одну доску нацистов и коммунистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", отвечая на вопрос историка Алексея Миллера.

"У нас много претензий к правителям страны с 1917 года по 1990 год. Это очевидные вещи. Но ставить тем не менее на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 абсолютно недопустимо," сказал глава государства.

Путин отметил, что можно как угодно относиться к Сталину, но необходимо помнить, что советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить Вторую мировую войну.

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Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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