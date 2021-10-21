Путин: Недопустимо ставить на одну доску нацистов и коммунистов

Претензии людей к советским правителям очевидны, но нельзя ставить на одну доску нацистов и коммунистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", отвечая на вопрос историка Алексея Миллера.

"У нас много претензий к правителям страны с 1917 года по 1990 год. Это очевидные вещи. Но ставить тем не менее на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 абсолютно недопустимо," — сказал глава государства.