Путин вспомнил цитату Мартина Лютера Кинга, говоря о расизме

"А ведь мечтой истинных борцов за гражданские права было как раз стирание различий, отказ от деления людей по цвету кожи. Напомню, специально просил коллег подобрать эту цитату Мартина Лютера Кинга, он сказал, как вы помните: "Я мечтаю о том, что придёт день, когда мои четыре ребёнка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Вот истинная ценность", — подчеркнул президент.