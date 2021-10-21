Путин вспомнил цитату Мартина Лютера Кинга, говоря о расизме
Он отметил, что борьба с делением людей по цвету кожи — необходимое и благородное дело.
Фото © Kremlin.ru
Навязчивое подчёркивание темы расизма не объединяет людей и не стирает между ними границы, а, наоборот, разобщает, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"А ведь мечтой истинных борцов за гражданские права было как раз стирание различий, отказ от деления людей по цвету кожи. Напомню, специально просил коллег подобрать эту цитату Мартина Лютера Кинга, он сказал, как вы помните: "Я мечтаю о том, что придёт день, когда мои четыре ребёнка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Вот истинная ценность", — подчеркнул президент.
При этом Путин отметил, что борьба с расизмом необходимое и благородное дело. Однако, сказал президент, в новой культуре оно превращается в обратную дискриминацию, "расизм наоборот".
Ранее Путин назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе. По его мнению, борьба за равноправие и против дискриминации превращается в европейских странах в агрессивный догматизм на грани абсурда.
Комментариев: 0