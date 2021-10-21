Путин признал невозможность реализовать красивые лозунги о решении мировых проблем

Большинство красивых лозунгов о глобальных решениях мировых проблем никогда не будут реализованы, к этому мало кто готов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы хорошо понимаем, что без тесного международного сотрудничества решить множество острых проблем невозможно. Но надо быть реалистами. Большинство красивых лозунгов насчёт глобального решения глобальных проблем, которые мы слышали с конца XX века, никогда не будут реализованы", — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что важные решения предусматривают такую степень передачи суверенных прав государства и народов наднациональным структурам, к которым никто не готов.