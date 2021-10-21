Путин шуткой ответил Эрдогану на слова о "горстке" победителей Второй мировой
Российский лидер считает, что разрушение права вето постоянных членов Совбеза ООН сделает из альянса дискуссионный клуб.
Путин шуткой ответил Эрдогану на его идею о реформе в ООН. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что судьба человечества зависит от узкого круга стран, одержавших победу во Второй мировой войне и входящих в постоянный состав Совбеза ООН: России, Китая, США, Великобритании и Франции. Последний призывал реформировать устройство организации.
"Если мы разрушим право вето постоянных членов [Совета Безопасности ООН], то Организация Объединённых Наций умрёт в этот же день, она превратится в Лигу наций. Это будет просто клуб для дискуссий, "Валдайский клуб" номер два", — сказал глава государства в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что при реформировании ООН и включении других стран в перечень постоянных членов Совбеза важно не допустить ошибок.
Напомним, Эрдоган заявил о зависимости мира от "горстки" победителей Второй мировой войны. Говоря о неравенствах, которые сохраняются в глобальной системе, он подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и вошли в его состав на правах победителей войны.
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