Режиссёр "Ералаша" Илья Белостоцкий задержан по обвинению в педофилии

"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", которая предусматривает наказание до десяти лет. В настоящее время он содержится в СИЗО", — сказал собеседник агентства.