Режиссёр "Ералаша" Илья Белостоцкий задержан по обвинению в педофилии
Он был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение ужесточили. Теперь ему грозит до десяти лет.
Фото © VK / Илья Белостоцкий
Столичные следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних режиссёру-постановщику детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илье Белостоцкому. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, режиссёр находится в СИЗО.
"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", которая предусматривает наказание до десяти лет. В настоящее время он содержится в СИЗО", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Пресненского суда, который избирал меру пресечения Белостоцкому, заявили, что уголовное дело в отношении режиссёра расследует ГСУ СКР по Москве.
Ранее Лайф писал о том, что владелец "Ералаша" хочет взыскать 18,5 млн с безработной вдовы Бориса Грачевского и его детей. Якобы о старых долгах вспомнил нынешний владелец киножурнала и друг режиссёра Аркадий Григорян.
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