Владелец "Ералаша" хочет взыскать 18,5 млн с безработной вдовы Бориса Грачевского и его детей
Якобы о старых долгах вспомнил нынешний владелец киножурнала и друг режиссёра Аркадий Григорян.
Борис Грачевский, 71-летний режиссёр и совладелец киножурнала "Ералаш", скончался в январе от осложнений после коронавируса, оставив безутешную вдову Екатерину Белоцерковскую с маленьким ребёнком на руках. 36-летняя женщина не успела прийти в себя, как на неё свалилось ещё несколько потрясений. Первая жена Грачевского — Галина — подала в суд на ООО "Ералаш", требуя выделить ей супружескую долю в бизнесе, которая оценивается в десять миллионов рублей.
Также не растерялся и друг Грачевского Аркадий Григорян. Он собирается взыскать 18,5 миллиона, которые якобы одалживал Борис Юрьевич. Два иска — от ООО "Ералаш" и ООО "Продюсерский центр Ералаш" — поступили в адрес вдовы Грачевского Екатерины, бывшей жены и детей. Они должны выплатить долг вместе с процентами, пишет "Стархит".
Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности давно прошёл
Положение семьи Грачевского осложняется тем, что тот не оставил никакого завещания своим многочисленным близким. От первого брака с Галиной у режиссёра есть два ребёнка, от второго с Анной — один и от третьего с Екатериной — один. Все они являются прямыми наследниками и имеют право на имущество отца — на загородный дом на Новой Риге площадью 300 квадратных метров (его стоимость оценивается в 50 миллионов рублей) и трёхкомнатную квартиру в центре Москвы.
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