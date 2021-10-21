Владелец "Ералаша" хочет взыскать 18,5 млн с безработной вдовы Бориса Грачевского и его детей

Борис Грачевский, 71-летний режиссёр и совладелец киножурнала "Ералаш", скончался в январе от осложнений после коронавируса, оставив безутешную вдову Екатерину Белоцерковскую с маленьким ребёнком на руках. 36-летняя женщина не успела прийти в себя, как на неё свалилось ещё несколько потрясений. Первая жена Грачевского — Галина — подала в суд на ООО "Ералаш", требуя выделить ей супружескую долю в бизнесе, которая оценивается в десять миллионов рублей.

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

Также не растерялся и друг Грачевского Аркадий Григорян. Он собирается взыскать 18,5 миллиона, которые якобы одалживал Борис Юрьевич. Два иска — от ООО "Ералаш" и ООО "Продюсерский центр Ералаш" — поступили в адрес вдовы Грачевского Екатерины, бывшей жены и детей. Они должны выплатить долг вместе с процентами, пишет "Стархит".

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности давно прошёл Евгений Бранецкий, адвокат вдовы

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official