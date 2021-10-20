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Бузова унизила сестру, намекнув на её бедность, но пиарщик дивы раскрыл, как всё было на самом деле

Фанаты не простили звезде её последнее интервью, разглядев в нём выпад в сторону Анны Бузовой и её мужа.

20 октября, 13:08

Фото © Instagram / buzova86

Популярная 35-летняя певица Ольга Бузова дала интервью, во время него журналисты не могли обойти тему дохода. Артистка ранее признавалась, что неплохо зарабатывает, но столько же и тратит на своё продвижение, поэтому предпочитает жить экономно. В этот раз она подтвердила свою позицию, рассказав, что ходит со старым айфоном, пишет kp.ru.

Фото © Instagram / buzova86 и annabuzova

Фото © Instagram / buzova86 и annabuzova

У меня, например, старый айфон, я не покупаю новый. Зачем? Новый я куплю своей сестре и её мужу, потому что у нас традиция: на Новый год я всегда им дарю новые телефоны. Мне не нужен новый телефон, старый у меня работает — и ладно. Я лучше эти 200 тысяч в костюмы вложу

Ольга Бузова

Фото © Instagram / buzova86 и annabuzova

Фото © Instagram / buzova86 и annabuzova

В этом заявлении многие фанаты Ольги увидели её желание унизить сестру. Ухудшило ситуацию и недавнее признание инста-дивы, что она купила Анне квартиру мечты. Тогда девушка высмеяла телеведущую за такие высказывания, и в этот раз пользователи Сети увидели злой ответ Ольги на эту перепалку в соцсетях. Однако пиар-директор певицы Антон Богославский объяснил Лайфу, что произошло на самом деле.

Фото © Instagram / buzova86 и annabuzova

Фото © Instagram / buzova86 и annabuzova

Во фразе, что она дарит подарки и не жалеет на них деньги, имеется в виду именно то, что она сказала. А то, как, кто и что услышал в этом и как прочитал это в силу своей испорченности, в силу какого-то своего видения, — это уже вопрос не к нам и не к Ольге, естественно

Антон Богославский

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Авторы
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