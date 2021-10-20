Не успели супруги развестись, как 40-летний Гоген Солнцев уже нашёл бывшей жене замену. Вместо 66-летней Екатерины Терешкович артист выбрал молодую возлюбленную, однако ни её возраст, ни имя пока не раскрываются. Пара уже подала заявление в загс и запланировала торжество на 29 октября. Праздничная часть будет проходить в баре на Сретенке, где гостям предложат нестандартное меню, пишет "Стархит".

Особой оригинальностью отличается заказанный торт... Ведь он будет из рыбы! Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспечённой пары Организатор Диана Бичарова

Фото © Instagram / solntcev и nora_chernova_photo

Наряды будущие супруги выбрали классические: Гоген будет в чёрном фраке, а невеста — в белом платье. Лайфу подруга артиста и организатор Диана Бичарова рассказала, что молодые люди сперва распишутся в загсе, а затем поедут гулять по Москве. Финальной частью станет вечер в ресторане, где из-за ковидных ограничений будут присутствовать только самые близкие. Бичарова также приоткрыла завесу тайны по поводу возлюбленной Гогена.

Фото © Instagram / solntcev

Молодые люди знакомы давно, но в отношения вступили недавно. Они поняли, что должны быть вместе. У новой избранницы есть ребёнок от прошлого брака, поэтому Гоген станет новоиспечённым отцом Организатор Диана Бичарова

Фото © Instagram / solntcev и nora_chernova_photo

К торжеству артист готовится с размахом, несмотря на то что ещё неделю назад он был женат на Терешкович. Развод пары после трёх лет брака сопровождался скандалами и выяснением отношений. Женщина заявила, что артист женился на ней только ради наследства. Он якобы даже пытался оформить на себя опекунство, чтобы в случае чего получить всё нажитое 66-летней Терешкович, не делясь с её дочерью. Бывшая супруга собралась судиться с Гогеном, угрожая ему тюрьмой, однако у артиста есть своё мнение, отличное от мнения Терешкович.

Фото © Instagram / solntcev