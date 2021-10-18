Марина Федункив обвинила молодого мужа во лжи, узнав, какой сюрприз он ей приготовил на шоу "Дуэты"

50-летняя звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman Марина Федункив появилась в последнем выпуске шоу "Дуэты" и устроила "семейный скандальчик". Во время выступления две звезды поют по очереди куплеты одной и той же песни, но своего партнёра по исполнению они не знают. После между ними открывается занавес, и певцы удивляются, увидев знакомое, но неожиданное лицо.

Фото © YouTube / WeiT Media

Но над Мариной Федункив организаторы шоу решили пошутить. Ей вручили для исполнения песню Felicita, которая, по словам артистки, является едва ли не гимном их отношений с молодым мужем Стефано Маджи. Однако Федункив была поражена, когда зеркало поднялось и за ним оказался её возлюбленный. Пара с улыбкой допела композицию до конца, а затем начался разбор полётов.

Фото © YouTube / WeiT Media

У нас жизнь начинается с вранья! Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то, но точно не Стефано Марина Федункив