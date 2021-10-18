Марина Федункив обвинила молодого мужа во лжи, узнав, какой сюрприз он ей приготовил на шоу "Дуэты"
Несмотря на долгую подготовку номера, супруг никак не намекнул артистке, что её ждёт во время выступления.
Скриншот © YouTube / WeiT Media
50-летняя звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman Марина Федункив появилась в последнем выпуске шоу "Дуэты" и устроила "семейный скандальчик". Во время выступления две звезды поют по очереди куплеты одной и той же песни, но своего партнёра по исполнению они не знают. После между ними открывается занавес, и певцы удивляются, увидев знакомое, но неожиданное лицо.
Но над Мариной Федункив организаторы шоу решили пошутить. Ей вручили для исполнения песню Felicita, которая, по словам артистки, является едва ли не гимном их отношений с молодым мужем Стефано Маджи. Однако Федункив была поражена, когда зеркало поднялось и за ним оказался её возлюбленный. Пара с улыбкой допела композицию до конца, а затем начался разбор полётов.
У нас жизнь начинается с вранья! Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то, но точно не Стефано
Фото © Instagram / marina_phedunkiv, kirillkomarov_sdc rrfoto и natalia_tugarinova
"О, вот так первый скандальчик семейный!" — пошутил над парой один из ведущих Сергей Лазарев. Но возмущение артистки было наигранным, ведь супруги ушли со сцены в добром расположении духа. Видимо, такие проблемы по плечу молодожёнам — пара тайно поженилась летом этого года, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте. Федункив наконец-то решила оставить в прошлом своего бывшего мужа – наркомана, который 13 лет избивал её и всячески портил жизнь.
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