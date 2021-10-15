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"Кто же ты тогда? Проститутка": Буланова жёстко высказалась в адрес женщин, переживших домогательства на работе

Артистка уверена, что после того, как девушки добились своей цели, громко возмущаться в сторону мужчин уже некрасиво и стыдно.

15 октября, 14:14

Фото © Instagram / buslya

Известная в 90-х певица Татьяна Буланова в интервью радио "Комсомольская правда" высказалась насчёт тренда на публичное обвинение в домогательствах в звёздной среде, пишет kp.ru. Артистка заявила, что рассказывать о страшном опыте спустя время неприлично, и жёстко высказалась в адрес переживших подобное девушек.

Фото © Instagram / buslya

Фото © Instagram / buslya

Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал

Татьяна Буланова

Фото © Instagram / buslya

Фото © Instagram / buslya

Рассказывать о таком, считает Буланова, значит — признавать, что тебя успешно соблазнили. В подобной ситуации, по её словам, нужно или сразу рассказывать о приставаниях, или категорично отказывать. Так, по словам артистки, поступила бы она сама. "Я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно!" — отметила исполнительница, которая также заявила, что к ней "никогда не приставали ни коллеги, ни продюсеры".

Фото © Instagram / buslya

Фото © Instagram / buslya

Но в целом неприятные ситуации в жизни певицы тоже возникали не раз — и в профессиональной, и в личной жизни. Никто руки не распускал, однако на неё постоянно пытались оказать моральное давление. "У меня просто сильный характер, и не каждый мужчина рядом с собой может вытерпеть такую женщину. Возникают обиды, зависть, ревность к успеху. И, естественно, человек начинает отыгрываться", — объяснила артистка.

Фото © Instagram / buslya

Фото © Instagram / buslya

Имела ли она в виду кого-то из своих мужей, рассказывая о моральном давлении, не понятно. Артистка дважды была замужем и дважды рожала сыновей для избранника. С первым супругом Николаем Тагриным певица прожила вместе 13 лет, а после развода сохранила хорошие отношения — бывший муж даже остался её продюсером. Со вторым возлюбленным футбольным тренером Владиславом Радимовым брак Булановой продлился 11 лет и закончился в 2016 году.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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