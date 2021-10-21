Бывшая девушка Дани Милохина показала пикантные фото, когда он признался, почему они расстались

Мы маленькие дети, которые ничего не понимают. Мы то встречаемся, то расстаёмся. Не могу объяснить, что у меня в голове. Любовь — это странно. Не стараюсь разбираться в этом. Мне 19 лет и хочется забивать голову чем-то другим. Моя ли она девушка? Сейчас нет… Что случилось? Меня что-то начало не устраивать. Не могу объяснить что, просто не захотел встречаться

Даня Милохин