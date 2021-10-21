Бывшая девушка Дани Милохина показала пикантные фото, когда он признался, почему они расстались
Девушка выложила эти фото после того, как тиктокер заявил на всю страну, что просто не захотел больше с ней встречаться.
Популярная 19-летняя блогерша и тиктокерша Юлия Гаврилина может похвастаться эффектной внешностью, благодаря которой отбоя от фанатов у девушки нет. Именно это она, скорее всего, и хотела доказать подписчикам, выкладывая жаркие фото в "Инстаграм" сразу после обидных заявлений её бывшего парня — тиктокера Дани Милохина.
На новых фото Юля позировала в бассейне с живописным видом на Дубай, но её поклонников мало интересовали пейзажи. А всё потому, что блогерша для съёмки выбрала маленький белый купальник, который идеально сел на её формы. Девушка крутилась перед камерой и веселилась, пока фанаты осыпали её комплиментами в комментариях.
Какая шикарная Юля😍
Ля-я-я-я! Шо за дама🔥
Не девушка, а сказка❤️
Пользователи Сети посчитали, что такие пикантные фото Юля выложила не просто так, а как ответ Милохину на его откровения Басте в YouTube-проекте "Вопрос ребром". Тиктокер признался, что отношения с девушкой были всегда нестабильны — пара то сходилась, то расходилась.
Мы маленькие дети, которые ничего не понимают. Мы то встречаемся, то расстаёмся. Не могу объяснить, что у меня в голове. Любовь — это странно. Не стараюсь разбираться в этом. Мне 19 лет и хочется забивать голову чем-то другим. Моя ли она девушка? Сейчас нет… Что случилось? Меня что-то начало не устраивать. Не могу объяснить что, просто не захотел встречаться
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