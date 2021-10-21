НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывшая девушка Дани Милохина показала пикантные фото, когда он признался, почему они расстались

Девушка выложила эти фото после того, как тиктокер заявил на всю страну, что просто не захотел больше с ней встречаться.

21 октября, 09:12

Фото © Instagram / julia.gavrilina и danya_milokhin

Популярная 19-летняя блогерша и тиктокерша Юлия Гаврилина может похвастаться эффектной внешностью, благодаря которой отбоя от фанатов у девушки нет. Именно это она, скорее всего, и хотела доказать подписчикам, выкладывая жаркие фото в "Инстаграм" сразу после обидных заявлений её бывшего парня — тиктокера Дани Милохина.

Фото © Instagram / julia.gavrilina

Фото © Instagram / julia.gavrilina

На новых фото Юля позировала в бассейне с живописным видом на Дубай, но её поклонников мало интересовали пейзажи. А всё потому, что блогерша для съёмки выбрала маленький белый купальник, который идеально сел на её формы. Девушка крутилась перед камерой и веселилась, пока фанаты осыпали её комплиментами в комментариях.

Фото © Instagram / julia.gavrilina

Фото © Instagram / julia.gavrilina

Какая шикарная Юля😍

gavr.coffee

Ля-я-я-я! Шо за дама🔥



gv2rln

Не девушка, а сказка❤️

clothes_julia_gavrilina

Фото © Instagram / julia.gavrilina и danya_milokhin

Фото © Instagram / julia.gavrilina и danya_milokhin

Пользователи Сети посчитали, что такие пикантные фото Юля выложила не просто так, а как ответ Милохину на его откровения Басте в YouTube-проекте "Вопрос ребром". Тиктокер признался, что отношения с девушкой были всегда нестабильны — пара то сходилась, то расходилась.

Мы маленькие дети, которые ничего не понимают. Мы то встречаемся, то расстаёмся. Не могу объяснить, что у меня в голове. Любовь — это странно. Не стараюсь разбираться в этом. Мне 19 лет и хочется забивать голову чем-то другим. Моя ли она девушка? Сейчас нет… Что случилось? Меня что-то начало не устраивать. Не могу объяснить что, просто не захотел встречаться

Даня Милохин

Появилось жуткое видео, как Даня Милохин уронил Медведеву в первом же выпуске "Ледникового периода"

Появилось жуткое видео, как Даня Милохин уронил Медведеву в первом же выпуске "Ледникового периода"

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1