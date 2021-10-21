Фанаты увидели на пикантном фото модель с крошечной талией, не поняв, что перед ними Анфиса Чехова

Популярная 43-летняя телеведущая Анфиса Чехова смогла избавиться от лишнего веса, поэтому теперь ни в чём себе не отказывает, снимаясь в купальниках разной степени открытости. В этом ей помогают её подруги, которые не уступают актрисе. В этот раз Анфиса вместе с дизайнером Марией Беловой устроила вояж по Штатам, а теперь подруги отдыхают в Мексике. Именно это путешествие и навело телеведущую на философские мысли о женской дружбе.

Если бы женщины перестали конкурировать и объединились в группы, это была бы такая мощнейшая сила, способная управлять миром — гуманно, мудро и справедливо! Анфиса Чехова

Фото © Instagram/achekhova

На новых фото в "Инстаграме" красотки снялись в парных купальниках, которые подчёркивали их фигуры. В руках подруги держали кокосы и веселились перед камерой, прикрыв глаза солнцезащитными очками. Эффектная внешность и образы Анфисы и Марии легко подошли бы для любой обложки журнала, однако поклонники не могли пропустить тот момент, что девушки обладают идентичными формами — будто их скорректировали в фотошопе по одному лекалу.

Фото © Instagram/achekhova

Что вы сделали со своими бедрами?😂 И пропорциями тела tanya_b_1987

Она, конечно, похудела и прекрасно выглядит, ничего не скажешь, но фильтры имеют место быть и причём не совсем художественной рукой сделаны kseniapiroqoskay

Какие красотки, очень одинаковые😂 vikashka

Фото © Instagram/achekhova