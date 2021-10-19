Ирина Горбачёва устроила на крыше съёмку в стиле 18+, и от этих кадров впору хвататься за сердце
Так артистка решила выразить любовь к городу и показать, что от него ей скрывать нечего.
Фото © Instagram / irina_gorbacheva
33-летняя актриса Ирина Горбачёва обладает такой фигурой, которую не стыдно показать без лишней одежды. Что артистка и сделала, снявшись на крыше одного из киевских домов. Во время фотосессии, которую звезда показала в "Инстаграме", она перемерила множество нарядов — со стильным бежевым пальто, с эффектным красным топом и классическим белым платьем. Однако самым запоминающимся стал образ в белой юбке, потому что к ней ничего больше и не шло.
Фото © Instagram / irina_gorbacheva и dimahoncharov
На снимках Ирина позировала на фоне заката, прикрывая руками обнажённую грудь. А затем она отвернулась от камеры, демонстрируя свои прелести всем желающим — правда, вряд ли бы их кто-то увидел на такой высоте. "Опять признание в любви к Киеву! Люблю! Обожаю!" — написала артистка под снимками. Фанаты пришли в восторг от такой фотосессии Ирины, о чём и высказались в комментариях.
Фото © Instagram / irina_gorbacheva, slav_no и anton_savlepov
Вы потрясающая, особенно среди ненастоящих в наше время 👏
О боги❤️ Какая красивая, стильная🔥
Какая вы красивущая❤️
Фото © Instagram / irina_gorbacheva и museparadox
Но в сердце артистки есть любовь не только к Киеву, но и к её мужу — бывшему солисту группы Quest Pistols Антону Савлепову. С музыкантом Ирина ещё летом сыграла тайную свадьбу в Турции, устроив небольшое торжество только для самых близких. Актрисе можно позавидовать и в профессиональном плане — к 33 годам она уже получила престижные награды в сфере театра и кино: "Золотой орел", "Ника" и "Золотая маска".
WOW-stars
Актриса из "Ранеток" Спиркина заявила, что о романе Табакова и Прокловой знали все
сегодня в 07:58
"Врагу не пожелаешь": Полина Гагарина рассказала о недуге, который съедал её четыре года
сегодня в 07:52
Семенович сняли на видео во время вечеринки, и на этих кадрах без ретуши видны все её килограммы
сегодня в 07:11
Комментариев: 0