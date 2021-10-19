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Ирина Горбачёва устроила на крыше съёмку в стиле 18+, и от этих кадров впору хвататься за сердце

Так артистка решила выразить любовь к городу и показать, что от него ей скрывать нечего.

19 октября, 08:09

Фото © Instagram / irina_gorbacheva

33-летняя актриса Ирина Горбачёва обладает такой фигурой, которую не стыдно показать без лишней одежды. Что артистка и сделала, снявшись на крыше одного из киевских домов. Во время фотосессии, которую звезда показала в "Инстаграме", она перемерила множество нарядов — со стильным бежевым пальто, с эффектным красным топом и классическим белым платьем. Однако самым запоминающимся стал образ в белой юбке, потому что к ней ничего больше и не шло.

Фото © Instagram / irina_gorbacheva и dimahoncharov

Фото © Instagram / irina_gorbacheva и dimahoncharov

На снимках Ирина позировала на фоне заката, прикрывая руками обнажённую грудь. А затем она отвернулась от камеры, демонстрируя свои прелести всем желающим — правда, вряд ли бы их кто-то увидел на такой высоте. "Опять признание в любви к Киеву! Люблю! Обожаю!" — написала артистка под снимками. Фанаты пришли в восторг от такой фотосессии Ирины, о чём и высказались в комментариях.

Фото © Instagram / irina_gorbacheva, slav_no и anton_savlepov

Фото © Instagram / irina_gorbacheva, slav_no и anton_savlepov

Вы потрясающая, особенно среди ненастоящих в наше время 👏

juli_she

О боги❤️ Какая красивая, стильная🔥

dinamitckevich

Какая вы красивущая❤️

musalnikova_blog

Фото © Instagram / irina_gorbacheva и museparadox

Фото © Instagram / irina_gorbacheva и museparadox

Но в сердце артистки есть любовь не только к Киеву, но и к её мужу — бывшему солисту группы Quest Pistols Антону Савлепову. С музыкантом Ирина ещё летом сыграла тайную свадьбу в Турции, устроив небольшое торжество только для самых близких. Актрисе можно позавидовать и в профессиональном плане — к 33 годам она уже получила престижные награды в сфере театра и кино: "Золотой орел", "Ника" и "Золотая маска".

"Мисс Вселенная – 2012" разделась на берегу, доказав, что девять лет спустя она всё так же красива

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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