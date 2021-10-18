"Мисс Вселенная – 2012" разделась на берегу, доказав, что девять лет спустя она всё так же красива
Оливия обладает поистине потрясающей фигурой, которую стыдно прятать под одеждой, поэтому модель и старается её показывать как можно чаще.
Популярная 29-летняя модель Оливия Калпо в 2012 году стала не только "мисс США", но и "мисс Вселенная", прославившись на весь мир. Благодаря своей внешности девушка получила огромную армию фанатов, её стали приглашать на различные телешоу, а модные дома и бренды начали предлагать контракты. Поэтому модель продолжила выкладывать в "Инстаграм" горячие снимки, приводя подписчиков в восторг.
На новых фото Оливия позировала на живописном берегу. На девушке был откровенный купальник, который не только был маленьким, но и открывал добрую часть груди. Модель веселилась в воде, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. Она никак не стала укладывать волосы и обошлась без макияжа, отбросив все лишние в отпуске хлопоты.
Свежие фото заворожили фанатов, ведь на идеальную внешность Оливии можно смотреть вечно.
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У Оливии Калпо — насыщенная личная жизнь, а среди её парней были замечены музыкант Ник Джонас из группы Jonas Brothers, а также спортсмены Тим Тибоу и Дэнни Амендола. С 2019 года модель встречается с игроком в американский футбол Кристианом Маккефри, но общие фото пара выкладывает редко — Оливия колесит по миру из-за съёмок, а её возлюбленный пропадает на тренировках и матчах.
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