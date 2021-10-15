НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Марьяна Ро так увлеклась, показывая стальные мышцы, что в кадр попала её обнажённая грудь

Девушка часто занимается спортом, поэтому её физической форме можно только позавидовать.

15 октября, 15:01

Фото © Instagram/maryanaro

Популярная 22-летняя блогерша Марьяна Ро уделяет тренировкам каждую свободную минуту, поэтому на её фигуру можно смотреть бесконечно. К сожалению, девушка не стремится ту показывать — в инстаграме блогерши мало откровенных снимков, поэтому каждое фото Марьяны 7,3 млн фанатов воспринимают как праздник.

Фото © Instagram/maryanaro

Фото © Instagram/maryanaro

И в этот раз он наконец-то наступил — девушка показала в сториз свои успехи в области фитнеса. Она призналась, что руками теперь почти не занимается, так как однажды их уже перекачала. Марьяна хвасталась на фото каменным прессом и выделяющимися бицепсами, но поклонники смогли увидеть лишь упругую грудь девушки, которую та оголила на фото.

Фото © Instagram/maryanaro

Фото © Instagram/maryanaro

В отличие от фанатов, рэпер Face привык к таким картинам. 24-летний музыкант начал встречаться с Марьяной в начале 2017 года. Пара познакомилась в соцсетях и продолжила общение, пишет Starhit. На первое свидание девушка пригласила рэпера к себе домой, и тот расстроился, подумав, что ей нужны отношения лишь на одну ночь. Однако он ошибся.

Фото © Instagram/maryanaro

Фото © Instagram/maryanaro

В итоге у нас ничего не было. Мы даже не поцеловались. Я хотел, но подумал, что не время. Мы тогда проговорили всю ночь. Я рассказал Марьяне о своей тяжёлой жизни во всех подробностях. Это была своеобразная проверка: если она её выдержит, значит, всё получится

Face

Седокова надела крошечное бикини на загорелые формы, доказав, что соблазнит даже парня вдвое моложе

Седокова надела крошечное бикини на загорелые формы, доказав, что соблазнит даже парня вдвое моложе

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1