Марьяна Ро так увлеклась, показывая стальные мышцы, что в кадр попала её обнажённая грудь

В итоге у нас ничего не было. Мы даже не поцеловались. Я хотел, но подумал, что не время. Мы тогда проговорили всю ночь. Я рассказал Марьяне о своей тяжёлой жизни во всех подробностях. Это была своеобразная проверка: если она её выдержит, значит, всё получится

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