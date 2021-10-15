Марьяна Ро так увлеклась, показывая стальные мышцы, что в кадр попала её обнажённая грудь
Девушка часто занимается спортом, поэтому её физической форме можно только позавидовать.
Популярная 22-летняя блогерша Марьяна Ро уделяет тренировкам каждую свободную минуту, поэтому на её фигуру можно смотреть бесконечно. К сожалению, девушка не стремится ту показывать — в инстаграме блогерши мало откровенных снимков, поэтому каждое фото Марьяны 7,3 млн фанатов воспринимают как праздник.
И в этот раз он наконец-то наступил — девушка показала в сториз свои успехи в области фитнеса. Она призналась, что руками теперь почти не занимается, так как однажды их уже перекачала. Марьяна хвасталась на фото каменным прессом и выделяющимися бицепсами, но поклонники смогли увидеть лишь упругую грудь девушки, которую та оголила на фото.
В отличие от фанатов, рэпер Face привык к таким картинам. 24-летний музыкант начал встречаться с Марьяной в начале 2017 года. Пара познакомилась в соцсетях и продолжила общение, пишет Starhit. На первое свидание девушка пригласила рэпера к себе домой, и тот расстроился, подумав, что ей нужны отношения лишь на одну ночь. Однако он ошибся.
В итоге у нас ничего не было. Мы даже не поцеловались. Я хотел, но подумал, что не время. Мы тогда проговорили всю ночь. Я рассказал Марьяне о своей тяжёлой жизни во всех подробностях. Это была своеобразная проверка: если она её выдержит, значит, всё получится
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